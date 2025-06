PSG - Luis Enrique : Le coup de foudre à l’étranger

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, le PSG s’est largement imposé face à l’Atlético de Madrid (4-0), et a parfaitement lancé sa campagne de Coupe du monde des Clubs. Clairement, la prestation des Parisiens a ravi Luis Enrique, qui n’a pas manqué de saluer le travail des siens à l’issue de la rencontre.

« C’est joli comme entraîneur de voir ça »

« Des joueurs toujours en mouvement ? C’est une des caractéristiques de cette équipe que l’on a améliorée depuis le premier jour que l’on est ici. La mobilité, c’est important, mais tu dois savoir quand il faut faire ces mouvements. Je pense qu’aujourd’hui, on a très bien joué parce que c’était difficile de faire des efforts dans cette chaleur qui conditionnait tout. La gestion du groupe, avec des joueurs qui rentrent et qui marquent ? C’est ça l’ambition des joueurs. C’est joli comme entraîneur de voir ça, mais je pense que tout le monde est prêt, on travaille comme une équipe. C’est la manière de s’améliorer et de grandir », conclut le cerveau du PSG.