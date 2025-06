Transferts : Un joueur recale le PSG, «ils ont voulu détruire ma carrière»

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien grand espoir du football mondial et aujourd'hui sans club depuis le début de l'année, Hachim Mastour est revenu sur sa descente aux enfers. Seulement âgé de 27 ans, le joueur italo-marocain a été accompagné au début de son ascension par des personnes mal intentionnées, qui l'ont empêché de signer pour le PSG en 2016.

Mastour évoque sa descente aux enfers

« J'étais entouré des mauvaises personnes. Les gens et le système me voyaient comme une machine à faire de l'argent, pas comme quelqu'un qui voulait juste réaliser son rêve. Contrats, argent, exposition médiatique… Et je ne pensais qu'au football » a confié Mastour.