Luis Enrique : La «mission impossible» pour son avenir au PSG !

Ce dimanche soir à Pasadena (Californie), le PSG affronte l’Atlético de Madrid pour son premier match de la Coupe du monde des Clubs. Une compétition intrigante, et que Luis Enrique entend bien remporter. Néanmoins, l’Espagnol a concédé face à la presse que réaliser une saison aussi belle que cet exercice 2024-2025 relève quasiment de l’impossible pour les Parisiens.

« C'est une nouvelle compétition qui, je pense, est l'avenir et peut devenir une référence »

« On prépare la Coupe du Monde des Clubs donc je pense que les joueurs sont heureux. Les joueurs sont contents de ce que l'on fait. Il faut continuer, s'améliorer, mais ce que je vois pendant les entraînements me plaît. On va commencer par une équipe européenne que l'on connaît très bien pour l'avoir affrontée lors de la phase de groupes de la Champions League. Ce sera difficile car elle a beaucoup de qualité. C'est une nouvelle compétition qui, je pense, est l'avenir et peut devenir une référence. On veut gagner les matches et continuer vers la finale », déclarait récemment Luis Enrique à propos de cette dernière.