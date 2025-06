Dembélé : Le PSG a trouvé son remplaçant ?

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir (20h45), le PSG, champion d’Europe en titre, fait son entrée en lice dans la Coupe du monde des Clubs avec un choc face à l’Atlético de Madrid à Pasadena (Californie). En l’absence d’Ousmane Dembélé blessé, Luis Enrique pourrait décider d’effectuer un choix fort au niveau de son onze titulaire. Explication.

Néanmoins, le coach parisien lui, va devoir composer sans son atout offensif numéro un. Ayant participé à la phase finale de Ligue des Nations avec l’équipe de France , Ousmane Dembélé , meilleur joueur de la Ligue des Champions, a subi une lésion à la cuisse gauche, et ne pourra pas prendre part aux premières rencontres du PSG aux États-Unis . Bradley Barcola , également touché, a quant à lui repris l’entraînement ce vendredi.

Vers une titularisation de Gonçalo Ramos ?

Ainsi, Luis Enrique se voit privé de son attaquant de pointe sur ce premier match. A en croire les dernières indiscrétions de RMC Sport, Gonçalo Ramos part en ballottage favorable pour démarrer la rencontre, aux côtés de Khvicha Kvaratskhelia et de Désiré Doué en attaque. Hormis ce changement contraint par la blessure d’Ousmane Dembélé, Luis Enrique devrait aligner son équipe type, avec Gianluigi Donnarumma dans les buts, Nuno Mendes, Marquinhos, Willian Pacho, et Achraf Hakimi en défense. Au milieu de terrain, pas de surprises attendues, puisque Vitinha, João Neves, et Fabian Ruiz sont également pressentis titulaires. Le PSG pourrait prochainement bénéficier également de l’arrivée de l’Ukrainien Illya Zabarnyi en défense...