PSG : Le remplaçant de Dembélé, c'est lui !

Victime d'une lésion au quadriceps gauche, Ousmane Dembélé va manquer le choc entre le PSG et l'Atlético de Madrid ce dimanche soir. Pour le premier match de son équipe à la Coupe du Monde des clubs, Luis Enrique compterait remplacer l'attaquant français par Gonçalo Ramos.

Durant la demi-finale de la Ligue des Nations entre la France et l' Espagne, Ousmane Dembélé a dû sortir sur blessure. Forfait lors du match pour la troisième place face à l' Allemagne , l'attaquant du PSG va également être absent au début de la Coupe du Monde des clubs.

Victime d'une lésion au quadriceps gauche, Ousmane Dembélé va manquer l'entrée en lice du PSG à la Coupe du Monde des clubs. Les hommes de Luis Enrique affrontant l' Atlético de Madrid ce dimanche soir, et ce, pour le compte de la première journée de la phase de groupes.

PSG-Atlético : Dembélé remplacé par Ramos ?

Pour le choc entre le PSG et l'Atlético de Madrid, Luis Enrique devrait remplacer Ousmane Dembélé par Gonçalo Ramos. D'après Le Parisien, voici la composition probable du club de la capitale pour affronter les Colchoneros : Gianluigi Donnarumma - Achraf Hakimi, Marquinhos (capitaine), Willian Pacho, Nuno Mendes - Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz - Désiré Doué, Gonçalo Ramos et Khvicha Kvaratskhelia. Pour rappel, le PSG doit également affronter Botafogo (20 juin) et Seattle Sounders FC (23 juin) dans le groupe B.