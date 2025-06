Luis Enrique : L’invitation surprise au PSG

Depuis le dimanche 15 juin et jusqu’au 13 juillet se tient la Coupe du monde des clubs aux États-Unis. Le PSG participe à la compétition et il a parfaitement négocié son premier match avec une victoire 4-0 contre l’Atlético de Madrid. Luis Enrique a fait appel à un groupe élargi où figure notamment le jeune défenseur Noham Kamara, qui s’entraîne avec les professionnels depuis quelque temps à la demande du technicien espagnol.

Avec ce succès face à l’ Atlético de Madrid , le PSG est donc pour le moment bien placé pour se qualifier. Si le club de la capitale valide son billet pour le prochain tour dès le deuxième match contre Botafogo , on peut s’attendre à ce que Luis Enrique fasse beaucoup tourner pour la dernière rencontre de groupe contre les Seattle Sounders . D’après RMC Sport le technicien espagnol devrait d’ailleurs offrir du temps de jeu aux jeunes parisiens qui ont fait le déplacement avec le groupe. C’était d’ailleurs déjà le cas dimanche soir contre les Colchoneros avec les entrées en jeu de Warren Zaïre-Emery , Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye .

Noham Kamara est également de la partie

Selon les résultats du PSG, on pourrait donc voir de nombreux jeunes lors du dernier match de groupe et pourquoi pas Noham Kamara. Le défenseur de 18 ans a fait le déplacement avec le groupe de Luis Enrique, qui lui avait offert ses premières minutes en Ligue 1 plus tôt dans la saison contre Strasbourg et Montpellier. Le coach espagnol l’apprécie d’ailleurs beaucoup et il avait insisté dernièrement pour qu’il vienne s’entraîner avec les professionnels, selon les informations de RMC Sport.