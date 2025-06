Guendouzi : Son traumatisme en plein match !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A la Lazio, Matteo Guendouzi a retrouvé une ferveur chaude qu’il a tant affectionné pendant son passage à l’OM. Au cours d’un derby contre la Roma, une échauffourée s’est d’ailleurs déroulée avec Paulo Dybala qui a su réveiller un moment traumatique chez Guendouzi remontant à la Coupe du monde 2022.

Éternels ennemis territoriaux, la Roma et la Lazio proposent toujours des derby relativement chauds. Matteo Guendouzi aiment ce genre d’atmosphères électriques et tentent de tirer tout cela à son avantage. Piquant par la parole, l’international français de la Lazio n’est pas le dernier pour troller et s’est attiré les foudres de l’attaquant argentin de la Roma Paulo Dybala.

«Je t'en achète un, tu rentres en Argentine» Lors d’un derby romain, une altercation a eu lieu entre Paulo Dybala et Matteo Guendouzi par le passé. De passage sur le podcast Casa Del Kün, le joueur de la Roma s’est expliqué. « Ce Français a la langue bien pendue et il agace surtout les jeunes, il les taquine toujours. Il n'arrêtait pas de leur dire: 'Je t'achète un billet d'avion, je te ramène à la maison', il faisait toujours ça aux jeunes. Par exemple, Soulé jouait à Frosinone l'année précédente et il nous a raconté qu'il lui disait toujours: 'Je t'en achète un, tu rentres en Argentine ».