Yoann Gourcuff : L’énorme coup de foudre !

Ancien coéquipier de Yoann Gourcuff aux Girondins de Bordeaux, Benoit Trémoulinas avait vu le meneur de jeu débarquer en provenance du Milan AC à l'été 2008. Il se souvient avoir tout de suite été bluffé par le talent du joueur dès le premier entraînement, et raconte son coup de foudre sportif avec Gourcuff à Bordeaux.

« Ah ouais, lui il est très chaud »

« Lorsque vous jouez avec Yoann Gourcuff et qu’il est au summum, dès qu’on avait la possibilité de lui donner le ballon, on lui donnait […] Aux Girondins, quand il est arrivé, les premiers entrainements on s’est dit ‘ah ouais, lui il est très chaud’. Dans sa conduite de balle, dans sa protection de balle, dans sa qualité de frappe, de transversale, de passe… D’entrée de jeu on s’est dit ‘oulala, lui il est très chaud’. Il est arrivé un peu sur la pointe des pieds, il était très discret, c’était un gros travailleur avant ou après l’entrainement… Après deux ou trois matches amicaux, on a compris tout de suite. On avait une pépite qui était arrivée… On s’est dit qu’on allait vite lui donner le ballon (rires). D’ailleurs, Jean-Louis Gasset disait ‘donnez à la technique !’ (rires). C’était un joueur incroyable, discret, mais aussi bon vivant », raconte Benoit Trémoulinas au sujet de Yoann Gourcuff.