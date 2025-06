Thierry Henry à Paris : Il annonce une «aventure de fou» !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Membre de la sélection de Thierry Henry aux derniers Jeux Olympiques de Paris 2024, Manu Koné a vécu une expérience formidable sous les ordres du jeune entraîneur français. Et le milieu de terrain de l'AS Rome revient sur le beau parcours des Bleus, qui ont remporté une médaille d'argent en s'inclinant en finale contre l'Espagne.

Les JO de Paris 2024 ont notamment été marqués par le très beau parcours de la sélection conduite par Thierry Henry , qui avait réussi à emmener son groupe jusqu'en finale. Et malgré une défaite in-extremis contre l'Espagne (5-3 a.p.), Manu Koné conserve un excellent souvenir de cette expérience à Paris avec Henry et le reste de ses coéquipiers comme il l'indique à Foot Mercato.

« C’est un super souvenir »

« Au vu de la finale aussi, on était en train de perdre, on est revenus… Franchement, on ne peut qu’être fier. À la fin, tu as une médaille. Donc ça reste un peu dans les archives. Et t’es dans l’histoire des JO, c’est un super souvenir », poursuit Manu Koné.