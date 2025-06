Kylian Mbappé avec Thierry Henry : L’annonce choc

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’équipe de France se prépare à la Coupe du monde 2026 après avoir échoué pendant le Final Four de la Ligue des nations en demi-finale. Portée par Kylian Mbappé qui en est son capitaine, la sélection tricolore tentera d’arracher une troisième étoile dans un climat quelque peu délétère autour de Mbappé aux yeux de Pierre Ménès qui regrette un feuilleton à la Thierry Henry. Explications.

Kylian Mbappé traverse une période assez lunaire. Malgré ses distinctions personnelles de Pichichi, à savoir meilleur buteur de la saison de Liga avec 31 buts, et de Soulier d’or européen, le capitaine de l’équipe de France est critiqué dans les médias. C’est en effet le cas de Jérôme Rothen par exemple, ex-joueur du PSG reconverti consultant pour RMC dans son émission Rothen s’enflamme, mais pas seulement.

«Si on en est à réclamer la tête d’un mec qui a mis 50 buts et 32 passes décisives en 90 sélections en équipe de France» Pendant le Super Moscato Show vendredi dernier, le débat de la présence de Kylian Mbappé dans le onze de départ de l’équipe de France a été au programme. De quoi faire halluciner Pierre Ménès. « Je pense que si on en est à réclamer la tête d’un mec qui a mis 50 buts et 32 passes décisives en 90 sélections en équipe de France… On a quand même vraiment un problème en France ». Mais pas vraiment de quoi surprendre l’ancien journaliste de L’Équipe qui a lié cette situation à Thierry Henry à l’époque. « Mais je me souviens de Thierry Henry qui lui avait la concurrence de (Zinedine) Zidane : « Henry ne sera jamais Zidane, pourquoi Henry est toujours mauvais en équipe de France et bon avec Arsenal, pourquoi Henry fait la gueule quand il marque des buts, et le but de la main contre l’Irlande ? » ».