Aurier à l’OM : La nouvelle annonce en direct !

Sans club depuis une saison, Serge Aurier a révélé avoir décliné une approche de l’OM, malgré un contact de Medhi Benatia. Très attaché au PSG, l’ancien latéral droit a assumé publiquement son refus. Sur RMC, Jérôme Rothen a salué cette fidélité, tout en comparant Aurier à un ancien du club, Adrien Rabiot.

« Je trouve que Serge Aurier, à Paris, il avait tout. C’était la ligne droite de Longchamp pour s’inscrire dans la durée au PSG, et rester 7, 8, 9 ou 10 ans au PSG. Il avait le PSG dans le sang, ça se voyait. Il a fait de très bonnes perfs avant sa dinguerie sur Laurent Blanc. Il a fait une erreur ce jour-là. »

« Je parle d’Adrien Rabiot »

Dans l’émission Rothen s’enflamme, le chroniqueur poursuit en saluant le choix d’Aurier de ne pas signer à l’OM, contrairement à Adrien Rabiot :

« L’identification au PSG, il l’a eue, il l’a montrée, il en est fier encore aujourd’hui. Et lui, il a de la mémoire, contrairement à certains qui étaient très identifiés PSG il y a quelques années, et je parle d’Adrien Rabiot.

Qu’il soit parti pour un conflit avec le club, peu importe, il s’était identifié et avait marqué l’histoire du PSG, mais il n’a pas hésité à aller dans le club ennemi. Moi, je dis bravo Serge, de continuer à mettre cette rivalité en avant et d’assumer. Enfin quelqu’un qui assume et qui ne va pas juste regarder le contrat qu’il aurait pu avoir pour se relancer. »