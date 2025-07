F1 - Transfert de Verstappen : L'annonce surprise chez Red Bull !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'avenir de Max Verstappen pourrait être influencé par les résultats de Red Bull cette saison, Helmut Marko assure que le titre pilote n'est pas encore perdu. Grâce aux améliorations attendues à Spa, l'écurie autrichienne espère combler son retard sur McLaren et ainsi relancer l'avenir du quadruple champion du monde.

Depuis quelques semaines, l'avenir de Max Verstappen fait grandement parler en Formule 1. Et pour cause, le quadruple champion du monde disposerait d'une clause de performance dans son contrat, lui permettant de quitter Red Bull dans le cas où l'écurie autrichienne ne lui offrirait pas l'opportunité de jouer le titre. Et cela semble clairement être le cas cette saison, puisque le Néerlandais lui-même a confirmé qu'il ne se voyait plus comme un candidat crédible face aux McLaren. Il faut dire que Max Verstappen, troisième du classement des pilotes, possède 69 points de retard sur Oscar Piastri, le leader. Et pourtant, Helmut Marko reste convaincu que le titre reste un objectif atteignable, ce qui pourrait rebattre les cartes concernant le futur du Néerlandais.

Pour Red Bull, la bataille n'est pas terminée « Il nous reste encore 12 Grands Prix et quatre sprints devant nous, ce qui équivaut à 332 points au championnat pilotes en tout. Dans ce contexte, et grâce aux nouvelles améliorations que nous aurons en Belgique, qui devraient nous rapprocher de McLaren, nous ne considérons certainement pas la lutte pour le Championnat du Monde comme terminée », lance-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant d'évoquer les récents changements au sein de l'équipe.