F1 - Verstappen : L’annonce inattendue après le départ !

Après le GP d’Autriche, Red Bull semblait avoir abdiqué, estimant qu’il y avait désormais très peu de chances d’imaginer Max Verstappen remporter un nouveau titre mondial. Une position qui a depuis évolué. Quelques jours après le départ de Christian Horner, Helmut Marko estime que tout est possible pour l’écurie et sa star.

Red Bull a connu une semaine mouvementée avec l’annonce du départ de son Team Principal historique, Christian Horner, remplacé par Laurent Mekiès, qui officiait chez Racing Bulls depuis 2024. Un coup de tonnerre vu d’un bon œil par le clan Verstappen si l’on en croit l’ancien pilote Johnny Herbert : « Je sais que Jos Verstappen souhaitait le départ de Christian, et c’est désormais chose faite. La famille Verstappen a désormais tout ce qu’elle voulait, mais je ne suis pas sûr que ce soit suffisant. Il reste encore beaucoup de travail à faire chez Red Bull. Il faudra peut-être quatre ans avant que l’équipe ne soit de nouveau en bonne position et ne remporte à nouveau des courses. Les rumeurs concernant le transfert de Max chez Mercedes la saison prochaine vont toujours bon train. Et je pense que c’est un autre signe que Red Bull est sur le recul ».

« Nous ne considérons certainement pas la lutte pour le Championnat du Monde comme terminée » Du côté de Red Bull, on souhaite effectivement ouvrir une nouvelle page, mais avec Max Verstappen. Et alors que le pessimisme régnait concernant les chances de voir le Néerlandais (165 points) triompher cette saison, compte tenu de l’avance au classement d’Oscar Piastri (234 pts) et Lando Norris (226 pts), le Dr Helmut Marko veut y croire. « Il nous reste encore 12 Grands Prix et quatre sprints devant nous, ce qui équivaut à 332 points au championnat pilotes en tout. Dans ce contexte, et grâce aux nouvelles améliorations que nous aurons en Belgique, qui devraient nous rapprocher de McLaren, nous ne considérons certainement pas la lutte pour le Championnat du Monde comme terminée », a fait savoir le conseiller spécial de Red Bull, rapporté par Nextgen-Auto. Une sortie étonnante quand on sait que Marko semblait avoir baissé les bras il y a quelques semaines après le Grand Prix d’Autriche, et l’abandon de Max Verstappen : « C’est une journée noire. L’écart est quasiment impossible à combler. Si rien de spécial ne se produit, nous devons considérer que le championnat est terminé ».