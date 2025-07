F1 : Le clan Verstappen annonce son transfert en plein direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La bombe est lâchée. A l'occasion d'un podcast au Brésil, Nelson Piquet Jr, qui n'est autre que le beau-frère de Max Verstappen, a fait une grosse boulette en annonçant la signature du quadruple champion du monde chez Mercedes. Le fils du triple champion du monde a bien essayé de se reprendre, mais il était déjà trop tard.

Depuis plusieurs jours, l'avenir de Max Verstappen est au cœur de toutes les spéculations en Formule 1. Et pour cause, plusieurs informations ont circulé selon lesquelles le quadruple champion du monde aurait déjà accepté de signer chez Mercedes. Des rumeurs qui ont pris une différentes tournures avec le licenciement de Christian Horner qui n'est plus le Team Principal de Red Bull. Reste à savoir pour quelle raison le Britannique a été viré. Est-ce sur demande du clan Verstappen afin de rester, ou à l'inverse est-ce une conséquence d'un départ du Néerlandais qui serait acté en coulisses ?

Nelson Piquet Jr lâche une bombe sur Verstappen Difficile à dire, mais Nelson Piquet Jr a lâché un sérieux indice. Invité du podcast brésilien Pelas Pistas, le fils du triple champion du monde de F1 a fait ce qui ressemble à une grosse gaffe. « Il y a des week-ends cette année où les choses ne fonctionnent pas pour Mercedes. Mais qui sait ce qui se passera l’année prochaine, quand Max sera au volant », a lâché celui qui est surnommé Nelsinho Piquet. Une grosse boulette d'autant plus que le Brésilien est un proche de Max Verstappen dont il est tout simplement le beau-frère. Le quadruple champion du monde est en effet en couple avec Kelly Piquet. Conscient de sa gaffe et de la portée que cela pourrait avoir, Nelson Piquet Jr a tenté de se rattraper : « Euh... Je ne veux pas dire que c’est signé. Je pense qu’il prendra une décision en août. Parce qu’ils (Max et ses managers) parlent à tout le monde, tout le monde le sait, non ? Mais c’est une option, tout le monde le sait de toute façon. Mais selon mes informations, il va changer d’équipe ».