F1 - Verstappen : Le rendez-vous secret avec Mercedes pour son transfert !

Max Verstappen pourrait-il quitter Red Bull afin de rejoindre Mercedes ? Les rumeurs sont nombreuses concernant l’avenir du pilote néerlandais, qui aurait rencontré le patron de Mercedes, Toto Wolff, en Sardaigne selon Ralf Schumacher, laissant entrevoir un possible transfert alors que le principal intéressé disposerait d’une clause pour plier bagage.

C’est l’un des feuilletons du moment en Formule 1. Depuis quelques semaines, l’avenir de Max Verstappen fait beaucoup parler, lui qui disposerait d’une clause de performance dans son contrat lui permettant de plier bagage si Red Bull ne lui permet pas de jouer le titre, comme c’est le cas cette saison. Le Néerlandais accuse actuellement 69 points de retard sur Oscar Piastri, qui domine le classement des pilotes au volant de sa McLaren, devançant son coéquipier Lando Norris. Peut-on alors sérieusement imaginer Verstappen filer du côté de Mercedes ?

« Je ne pense pas qu’il ait beaucoup de chances de rester » Selon Ralf Schumacher, le pilote de Red Bull aurait en tout cas rencontré Toto Wolff, patron de Mercedes. « Je pense que les intentions de Max sont assez claires, a confié le consultant à Formel1.de. Le GT3 est une discipline qui le passionne. Mercedes va également lancer une nouvelle voiture dans cette catégorie prochainement, donc… Pour l’instant, je ne pense pas qu’il ait beaucoup de chances de rester. Je pense que dimanche, il a réalisé que même lui ne pouvait plus sauver la situation, et cela l’a vraiment affecté. Après la course, cela m’a paru évident. Et une fois que vous avez le sentiment que quelque chose est irrémédiable, il est difficile de revenir en arrière. »