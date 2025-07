F1 : Séisme en F1, une disparition choc ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis 2021, le nom de Renault n'est plus mentionné sur la grille de départ, remplacé par Alpine F1 Team puis BWT Alpine F1 Team. Mettant énormément d'argent dans l'écurie de F1, Renault a témoigné d'une chute de 20% de sa valeur en bourse. Ce qui engendrerait les premières manœuvres pour la vente de l'écurie par le constructeur automobile français, voire une disparition. Explications.

Elle semble lointaine l'époque où Renault jouait le titre de champion du monde avec Alain Prost au début des années 80 et avec Fernando Alonso, doublement sacré en 2005 et 2006. Depuis plusieurs saisons de Formule 1, Renault qui est devenu Alpine à compter de 2021 ne parvient plus à être dans la course. Tant sur l'asphalte qu'en coulisses avec la question financière.

Renault dit stop avec Alpine En effet, Renault fait face à une crise financière sans précédent. En l'espace de quelques jours seulement, comme rapporté par Sports.fr, l'action de la marque automobile française a perdu 20% de sa valorisation en bourse. Rien que ça. Une très mauvaise nouvelle qui intervient à un moment où un choix drastique pourrait être pris par le groupe tricolore : vendre Alpine F1. Chaque année, Renault injecte des centaines de millions d'euros pour la Formule 1. Et la fin semble approcher. D'ailleurs, l'usine à Viry-Châtillon a mis la clé sous la porte et des centaines de salariés ont perdu leurs emplois à Enstone en Angleterre, 300 plus précisément.