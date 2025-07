F1 : Verstappen s’en va, un «désastre» est annoncé !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs d’un départ de Max Verstappen ont enflé chez Red Bull. Le quadruple champion du monde aurait des envies d’ailleurs, et aurait déjà accepté de rejoindre Mercedes en 2026. Pour le patron de McLaren Zak Brown, perdre le Néerlandais serait une véritable catastrophe du point de vue de l’écurie autrichienne.

Brown pas surpris du départ de Horner

« Je pense qu’il y a eu beaucoup de rebondissements ces deux dernières années, et il ne semble pas que ces choses se soient calmées, et plutôt qu’elles aient empiré. Compte tenu de son âge et de son passé dans la course automobile, je serais surpris qu’il n’apparaisse pas quelque part dans la course automobile. Mais je ne connais pas ses autres centres d’intérêt, je ne sais pas s’il veut diriger une équipe de football ou quoi que ce soit d’autre. Nous verrons bien », conclut-il.