Lewis Hamilton avec une star : Le mariage qui fait vibrer la F1 !

La Formule 1 devient de plus en plus mainstream. Et ce, grâce entre autres à la série documentaire Drive To Survive qui fait sensation sur Netflix. Epaulé par Brad Pitt, Lewis Hamilton et Apple TV+, Joseph Kosinski a réussi son pari audacieux avec le long-métrage intitulé F1 filmé en prises de vues réelles. Un succès mondial au box-office.

Le 25 juin dernier, le film F1 sortait dans les salles obscures françaises. Le très ambitieux long-métrage de Joseph Kosinski offre une immersion totale dans le paddock avec en prime des prises de vues réelles filmées pendant des week-ends de course en 2023 et 2024 lors de Grands Prix de Formule 1. De quoi proposer une expérience inédite tant aux fans de la discipline reine des courses automobiles qu'aux curieux avec l'expertise de Lewis Hamilton à la production du film et qui a donné de précieux conseils de réalisme tout le long du processus.

«F1 sera de loin le plus gros succès d'Apple TV+ au box-office» Avec Brad Pitt, Damson Idris et Javier Bardem au casting de ce blockbuster, Apple TV+ misait très gros sur ce film qui a rapporté à la marque 124M€ lors du premier week-end d'exploitation comme Variety l'a révélé. Gérant de la société de conseil en cinéma FranchiseRe, David A.Gross annonçait dans la foulée une victoire totale pour Apple TV+ et Joseph Kosinski. « F1 sera de loin le plus gros succès d'Apple TV+ au box-office. Ce film ressemble au modèle commercial réussi qu'Apple a imaginé et qu'il souhaite mettre en œuvre depuis plusieurs années ».