F1 : Hamilton veut du lourd pour la suite !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En difficulté lors de cette première partie de saison chez Ferrari, Lewis Hamilton pense déjà à la saison 2026. Le septuple champion du monde veut croire à une monoplace bien plus compétente l’an prochain. Surtout, le Britannique aimerait que sa voiture lui soit davantage adaptée, et plus personnelle pour les prochaines échéances.

La deuxième partie de saison de Ferrari sera scrutée avec attention. L’écurie italienne n’a pas remporté la moindre course en 2025, alors que la pression des Tifosi se fait désormais ressentir. Sixième du championnat du monde, Lewis Hamilton vit quant à lui des débuts timides au sein de la Scuderia, mais ne perd pas espoir pour la suite des événements. Surtout, le septuple champion du monde veut croire à une monoplace plus compatible avec son style de pilotage à l’avenir.

Hamilton veut une monoplace avec son « ADN » « [Lors du GP d'Autriche], je n'ai jamais été aussi proche [de cette position], et notre rythme n'a jamais été aussi proche. C'est toujours difficile, l'équilibre est compliqué et il n'est pas confortable. Ce n'est pas quelque chose que je veux pour l'avenir. Donc je travaille avec Loïc [Serra, directeur technique châssis] et avec tous les gens à l'usine pour m'assurer que la future voiture aura naturellement un peu plus de mon 'ADN' en elle. Et, avec un peu de chance, nous pourrons obtenir certaines des caractéristiques que j'espère pour l'année prochaine », a ainsi déclaré Lewis Hamilton dans des propos relayés par Next-Gen Auto.