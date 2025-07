F1 : Verstappen, son calvaire régale un autre pilote !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En partant en tête du Grand Prix de Grande-Bretagne début juillet, Max Verstappen avait une occasion de faire tomber McLaren une nouvelle fois cette saison. Le pilote néerlandais a dû se raviser assez vite au vu de la différence de performance entre les deux voitures. D'ailleurs, il a perdu tout espoir de bien figurer au moment de sa sortie de route, laissant le champ libre à Lando Norris. Le Britannique rêvait de s'imposer devant son public à Silverstone.

Vainqueur d'une course où les conditions climatiques sont venues perturber le déroulement de celle-ci, Lando Norris est devenu le 13ème Britannique à triompher au Grand Prix de Grande-Bretagne. Une consécration pour le pilote de 25 ans qui a vécu un véritable rêve d'enfance. Il a su profiter d'un scénario qui a fini par lui donner raison, avec la pénalité de son coéquipier Oscar Piastri et aussi la sortie de piste de Max Verstappen.

Verstappen fait une erreur, Norris en profite Au redémarrage de la safety car, Max Verstappen est coupable d'une erreur et part en tête-à-queue. S'il parvient à se rattraper, il anéantit toutes ses chances de bien figurer au classement, terminant finalement à la 5ème place. Une déception pour lui. « Il est toujours difficile de savoir quoi penser le dimanche matin au réveil. En partant troisième, je pensais qu’il y avait une possibilité [de gagner]. Puis, quand la pluie est tombée, il y a eu encore plus de possibilités - mais pour que cela se passe comme tout le monde, pas seulement pour moi. Vous avez beaucoup de pensées qui vous passent rapidement par la tête » se rappelle Lando Norris à propos de la course d'après des propos rapportés par Nextgen-Auto.