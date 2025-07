F1 : Max Verstappen a choisi sa prochaine équipe, c'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que son contrat court jusqu'en 2028, Max Verstappen dispose de clause lui permettant de quitter Red Bull. Selon certaines rumeurs, cela pourrait même être le cas dès 2026. Cependant, Günther Steiner estime que le plan du quadruple champion du monde pourrait plutôt consister à attendre 2027 pour changer d'équipe. Et donc rester une saison supplémentaire chez Red Bull.

La saison prochaine, la F1 va connaître une révolution technique, que ce soit au niveau de l'aérodynamisme ou des moteurs. Par conséquent, la hiérarchie pour 2026 est totalement illisible ce qui devrait avoir des conséquences sur le choix des pilotes pour leur futur. Et bien évidemment, tous les regards se tournent vers Max Verstappen dont le départ de Red Bull est annoncé avec insistance sur le départ. Cependant, Günther Steiner pense qu'il est plus probable que le quadruple champion du monde attende 2027 pour trancher.

Günther Steiner annonce Verstappen... chez Red Bull ! « Je pense qu’ils veulent donner à George un contrat d’un an pour avoir la possibilité d’avoir Max en 2027. Et George dit évidemment "je ne veux pas d’un contrat d’un an, je veux trois ans", quelque chose comme ça. "Je veux trois ans", quelque chose comme ça. Ou bien George se plaint de l’argent, et Toto veut juste lui mettre des bâtons dans les roues », confie l'ancien patron de Haas dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.