F1 - Ferrari : Rupture avec Lewis Hamilton, la bombe lâchée en direct !

En difficulté sur cette saison 2025, Lewis Hamilton s’accroche chez Ferrari. Le septuple champion du monde semble néanmoins impliqué au sein de l’écurie italienne, lui qui a publiquement défendu son directeur Frédéric Vasseur dernièrement. Pour certains observateurs, en cas de départ du Français à la tête de l’écurie italienne, le Britannique pourrait plier bagages.

Hamilton apprécie énormément Fred Vasseur

« Ce n'est pas bon à entendre. Je veux d'abord dire que j'adore travailler avec Fred. Il est la raison principale pour laquelle je suis dans cette équipe donc je lui en serai éternellement reconnaissant. On est ensemble dans cette aventure et on travaille dur en coulisse. Les choses ne sont pas parfaites mais je suis persuadé que Fred est la bonne personne pour nous amener au sommet », confiait ainsi Lewis Hamilton. Et alors que ces derniers temps, la possible arrivée de Christian Horner a été évoquée chez Ferrari, certains observateurs comme Jennie Gow et William Buxton estiment que cela pourrait provoquer une rupture directe avec Hamilton.