F1 : Lewis Hamilton vend la mèche pour son transfert !

Ces derniers jours, les rumeurs concernant l'éventuel départ de Frédéric Vasseur ont eu des répercussions concernant le futur de Lewis Hamilton. Très proche du Français, le septuple champion du monde pourrait lâcher Ferrari si son Team Principal venait à partir. Cependant, l'ancien pilote Mercedes se projette clairement sur 2026... en Rouge.

Présenté comme le transfert du siècle, le passage de Lewis Hamilton chez Ferrari était très attendu. Mais force est de constater que le Britannique peine à répondre à l'engouement suscité par signature. Sa première partie de saison est très compliquée puisqu'il n'est toujours pas monté sur un podium en course. Des résultats qui sème le doute sur l'avenir de Frédéric Vasseur. Le patron de la Scuderia pourrait être poussé au départ, ce qui aurait évidemment un impact sur l'avenir de Lewis Hamilton, très proche du dirigeant français qu'il connait depuis plus de 20 ans. Journaliste bien connu dans le monde de la F1, Will Buxton assurait même ces derniers jours que « si Fred Vasseur était remplacé par Christian Horner, je ne pense pas que Lewis resterait longtemps pilote chez Ferrari. » Toutefois, Lewis Hamilton se projette clairement sur la saison prochaine avec Ferrari.

Hamilton se projette chez Ferrari « Cette année, avec cette voiture, il y a... Évidemment, nous avons beaucoup d'outils différents, de façons dont on peut régler la voiture. Bien sûr, Charles est là depuis longtemps, et il a participé à l'évolution et au développement de cette voiture. Il y est très habitué. Ils ont trouvé, et il a trouvé, une façon de faire fonctionner la voiture. Et j'ai essayé d'aller dans toutes les autres directions qui devraient fonctionner, mais ce n'est tout simplement pas le cas, pour diverses raisons. Et j'ai lentement glissé vers la position dans laquelle Charles fait rouler la voiture », lâche-t-il dans des propos rapportés par Motorsport, avant de poursuivre.