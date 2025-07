F1 - Ferrari : Coup de tonnerre, Lewis Hamilton va partir ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour sa première saison chez Ferrari, Lewis Hamilton devait forcément s'attendre à mieux. Le septuple champion du monde n'est toujours pas monté sur le podium d'un Grand Prix en 2025, et sa situation pourrait bien évoluer rapidement. Et pour cause, plusieurs rumeurs font état d'une arrivée de Christian Horner pour remplacer Frédéric Vasseur. Et si cela venait à se confirmer, Lewis Hamilton pourrait claquer la porte.

Après une collaboration plus qu'impressionnante avec Mercedes entre 2013 et 2024, Lewis Hamilton a décidé de rejoindre Ferrari cette saison où il retrouve notamment Frédéric Vasseur. Le Français, qui dirige la Scuderia, était en effet le Team Principal de ART Grand Prix lorsque le pilote britannique devenait champion de GP2 (ex-F2) en 2006. Des retrouvailles qui pourraient toutefois tourner court puisque Frédéric Vasseur serait sur la sellette compte tenu des résultats de la Scuderia depuis le début de la saison. Et alors que Christian Horner a été licencié par Red Bull, son nom circule du côté de Ferrari. Un changement de direction qui pourrait avoir des conséquence pour l'avenir de Lewis Hamilton puisque la journaliste Jennie Gow doute du fait que le septuple champion du monde accepte de travailler avec Christian Horner.

Horner arrive, Hamilton s'en va ? « Je connais Ferrari, et selon les rumeurs, Ferrari serait en pourparlers pour recruter Christian Horner. Je pense que c'est un peu tiré par les cheveux. Cela ne semble pas être le choix idéal pour Christian Horner. En revanche, Alpine - Flavio Briatore - le lien est là, même sur Instagram, Flavio a publié un message très respectueux à propos de Christian. Alors, est-ce que je vois Christian et sa famille déménager en Italie ? Pas vraiment. Mais peut-être qu'ils me surprendront. Et est-ce que je vois Lewis Hamilton vouloir travailler avec Christian ? Pas vraiment », confie-t-elle pour le podcast The Sports Agents.