F1 - Verstappen : L’invitation lancée pour son avenir !

Aujourd’hui chez Red Bull, Max Verstappen dispose d’un contrat allant jusqu’en 2028. Pour autant, dès la saison prochaine, le Néerlandais pourrait rejoindre une autre écurie, Mercedes notamment. L’avenir du quadruple champion du monde fait ainsi actuellement énormément parler et chacun a son mot à dire dans ce dossier. C’est ainsi que Bernie Ecclestone a lancé une invitation à Verstappen.

Au beau milieu de cette saison, le monde de la Formule 1 est secoué par les rumeurs autour de l’avenir de Max Verstappen. Pour le moment, le Néerlandais est chez Red Bull et malgré un contrat jusqu’en 2028, voilà qu’il est question d’un potentiel départ à l’issue de cet exercice. Une bombe a en effet été lâchée il y a quelques jours maintenant. Celle-ci faisait savoir que Verstappen avait d’ores et déjà donné son accord à Toto Wolff pour rejoindre Mercedes, où on pensait déjà à lui il y a quelques mois pour remplacer Lewis Hamilton. Cette fois sera-t-elle la bonne ?

« Je pense qu’il devrait être là où il se sent bien » Pour le moment, le flou persiste encore et toujours à propos de l’avenir de Max Verstappen. Bien évidemment, le Néerlandais aura le dernier mot pour la suite de sa carrière. Mais en attendant, chacun glisse son conseil au pilote Red Bull. C’est ainsi que, rapporté par NextGen Auto, Bernie Ecclestone l’a invité à « être là où il se sent bien » : « Je pense qu’il devrait être là où il se sent bien. Et où qu’il soit, tant qu’il est heureux, il pourra continuer à performer comme il le fait actuellement, car ce n’est pas quelqu’un qui est là pour rire, n’est-ce pas ? Il est très direct dans ses paroles et ses actes. J’aimerais le voir rester là où il est ».