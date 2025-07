F1 : Verstappen met le feu chez Red Bull, la grave accusation !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, Max Verstappen est au cœur d'un énorme tourbillon médiatique qui s'est accentué par l'annonce du départ de Christian Horner, le patron de l'équipe depuis plus de 20 ans. D'ailleurs, Martin Brundle accuse le clan Verstappen d'être à l'origine du licenciement du dirigeant britannique.

Depuis quelques semaines, c'est le feu chez Red Bull. Il faut dire que les résultats sont plus que décevants, l'écurie autrichienne n'étant que quatrième au classement des constructeurs. Max Verstappen arrive toujours à masquer les difficultés de sa monoplace, ce qui n'est pas de le cas des ses coéquipiers Liam Lawson puis Yuki Tsunoda. Une situation qui a débouché sur le licenciement de Christian Horner après 20 ans à la tête de l'équipe. C'est Laurent Mékiès qui aura la lourde tâche de relancer la machine et de combler le retard sur McLaren notamment. Le tout en gérant l'avenir de Max Verstappen, dont le départ semble se confirmer de plus en plus sérieusement. Une situation que regrette Martin Brundle qui accuse l'entourage du quadruple champion du monde d'être à l'origine du licenciement de Christian Horner.

Verstappen accusé d'être à l'origine du départ d'Horner « Je ne sais pas, mais ce qui est absolument clair, c’est que le camp Verstappen lance des grenades depuis plusieurs mois maintenant, et certaines ont explosé. Ils ont été assez implacables à cet égard. Et je pense que parfois, le père de Max, Jos, a clairement fait savoir qu’il pensait que Christian ne devrait pas diriger l’entreprise et l’équipe », lâche l'ancien pilote au micro de Sky Sports, avant de poursuivre.