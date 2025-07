F1 - Transfert de Verstappen : L’incroyable sacrifice…

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques semaines, tous les regards sont tournés vers Red Bull où l'avenir de Max Verstappen paraît toujours très incertain. Et tout s'est de nouveau accéléré avec le licenciement brutal de Christian Horner, remplacé par Laurent Mékiès. Pour Günther Steiner, le dirigeant britannique a donc été sacrifié afin de convaincre le quadruple champion du monde de rester.

Cela fait désormais quelques jours que c'est le feu chez Red Bull. L'écurie autrichienne a effectivement décidé de licencier Christian Horner qui était le dirigeant historique de l'équipe. Une décision qui n'a pas manqué d'être commentée et qui est très souvent liée à la situation de Max Verstappen, dont le transfert chez Mercedes fait de plus en plus parler. Et pour Günther Steiner, Red Bull a clairement sacrifié Christian Horner pour tenter de conserver le quadruple champion du monde.

«Il se pourrait que Max ait fait du départ de Horner l’une de ses volontés» « Il se pourrait que Max ait fait du départ de Horner l’une de ses volontés. C’est étrange pour un pilote de dire : "Il faut que quelqu’un parte pour que je reste". Ce n’est jamais dit aussi clairement, car cela met l’autre vraiment en colère, et en tant que meilleur pilote de F1 au monde, vous ne devriez pas avoir à faire ce genre de choses, agir ainsi sur le management. Mais, d’un autre côté, il se pourrait que Red Bull ait vu les choses ainsi et ait pris la décision de faire le nécessaire pour conserver son quadruple champion du monde », assure-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.