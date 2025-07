F1 - Transfert de Hamilton : Le démon qui aurait pu faire exploser Ferrari !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2024, la Formule 1 a connu un véritable tremblement de terre avec l’annonce du futur transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari. La Scuderia a ainsi accueilli cette saison le Britannique et ça a été fatal à Carlos Sainz Jr. L’Espagnol a ainsi été évincé, ce qu’il a d’ailleurs eu un peu de mal à digérer. Revenant sur cette période difficile, l'ancien de Ferrari reconnait qu’il aurait pu tout faire exploser.

Septuple champion du monde, Lewis Hamilton était promis à une fin de carrière chez Mercedes. C’est en tout cas ce que tout le monde pensait et tout le monde s’est trompé. En effet, à 40 ans, le Britannique a choisi de relever un nouveau défi. Et quel défi ! Depuis cette saison 2025, Hamilton a rejoint Ferrari, faisant la paire avec Charles Leclerc. En rejoignant la Scuderia, il a par la même occasion scellé le sort de Carlos Sainz Jr, évincé donc par l’écurie italienne. Et si l’Espagnol a gardé son calme après avoir été poussé vers la sortie, ça aurait pu se passer complètement différemment…