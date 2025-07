Verstappen quitte Red Bull, c’est le feu en F1 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Plus le temps passe, plus l'idée d'un départ de Max Verstappen prend de l'épaisseur. Le quadruple champion du monde se rapprocherait sérieusement d'un transfert chez Mercedes, ce qui aurait pour conséquence de chambouler la grille et d'offrir aux fans de F1 une silly season complétement folle. Cela ne fait que commencer.

Entre les informations qui circulent au sujet d'un transfert de Max Verstappen chez Mercedes, et le récent licenciement de Christian Horner, c'est le feu chez Red Bull. Un départ du quadruple champion du monde serait un énorme coup dur pour l'écurie autrichienne. Mais Ralf Schumacher confirme que c'est désormais plus qu'une simple hypothèse.

«Je ne peux pas imaginer qu’il reste» « Nous entendons maintenant que la direction de Mercedes manifeste un vif intérêt pour Verstappen et a validé un plan à plusieurs centaines de millions d’euros pour le sortir de son contrat Red Bull puis le payer sur 5 saisons. Je pense que s’ils lui montrent qu’ils feront tout pour qu’il vienne, il franchira le pas, car il veut vraiment gagner et a besoin de nouveauté pour cela. Le problème, c’est qu’il évolue dans une équipe qui a tout fait pour lui, et ce n’est pas facile de renoncer à une telle chose. Je pense toujours qu’il se passera quelque chose après la pause estivale. Je ne peux pas imaginer qu’il reste, car je pense que Red Bull aura besoin de trois à cinq ans pour tout reconstruire et retrouver le sommet », assure le frère de Michael Schumacher dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.