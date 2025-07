F1 - Transfert de Verstappen : L’annonce choc du clan Schumacher !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs semaines, l'avenir de Max Verstappen est au cœur de toutes les spéculations. Et le licenciement soudain de Christian Horner contribue d'ailleurs à remettre de l'huile sur le feu dans ce dossier. Cependant, d'après Ralf Schumacher, les deux cas ne sont absolument pas liés. Ce qui n'empêche pas le Néerlandais d'être toujours proche d'un départ de Red Bull.

Cela fait désormais plusieurs semaines que l'avenir de Max Verstappen est cœur de toutes les discussions. Il faut dire que le quadruple champion du monde disposerait d'une clause de performance dans son contrat lui permettant de partir si jamais Red Bull ne lui offre pas une monoplace capable de jouer les premiers rôles, ce qui est actuellement le cas. Et depuis l'annonce du licenciement surprise de Christian Horner, le transfert de Max Verstappen fait encore plus parler. Invité à livrer ses informations sur le sujet, Ralf Schumacher assure que les deux cas ne sont pas liés, mais que le départ du Néerlandais est bien une option sérieuse.

Ralf Schumacher est convaincu que Verstappen veut partir « Je ne pense pas que l’un ait quoi que ce soit à voir avec l’autre. Ce n’était pas non plus l’objectif de Max que de faire sauter Horner pour rester selon mes informations obtenus auprès de contacts sûrs au siège. Max souhaite évidemment rester chez Red Bull, si possible. C’est là que tout a commencé et il leur doit beaucoup. Mais je crains que la situation actuelle de Red Bull ne perdure encore un certain temps. Dans l’histoire de la Formule 1, cela prend généralement deux à trois ans minimum pour relever une équipe. Maintenant, bien sûr, une chose peut arriver et accélérer les choses : les changements de règlement de l’année prochaine peuvent déboucher sur une excellente approche du côté de leur F1 », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.