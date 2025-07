F1 - Transfert de Verstappen : Une grande annonce va tomber !

Dernièrement, le monde de la Formule 1 a été secoué par les rumeurs autour de l’avenir de Max Verstappen. Malgré un contrat jusqu’en 2028 avec Red Bull, il a été question d’un départ du Néerlandais chez Mercedes dès la saison prochaine. Alors que ce feuilleton a fait énormément parler, du côté des Pays-Bas, on a apporté de nouveaux éléments concernant la suite de la carrière de Verstappen.

Les temps sont rudes actuellement pour Red Bull . Après avoir régné un moment sur la F1, l’écurie autrichienne est désormais reléguée au second par McLaren . En ce qui concerne Max Verstappen , le Néerlandais en quête d’un cinquième titre de champion du monde a du mal à batailler avec Lando Norris et Oscar Piastri . Les résultats sportifs sont décevants et c’est peut-être pour cela que Christian Horner , patron de Red Bull depuis 20 ans, a dernièrement été démis de ses fonctions. Et voilà que la suite pourrait notamment être un départ de Max Verstappen . En effet, selon les échos qui ont pu circuler, le Néerlandais aurait d’ores et déjà donné son accord à Toto Wolff pour rejoindre Mercedes en 2026.

Rendez-vous dans quelques semaines !

Le flou règne ainsi encore et toujours à propos de l’avenir de Max Verstappen. Et pour y voir plus clair à propos du pilote Red Bull, il faudra patienter encore un peu. En effet, le média néerlandais précise que d’ici quelques semaines, vraisemblablement après les Grands Prix de Belgique et Hongrie, le cas de Verstappen devrait être tranché et une annonce devrait être alors effectuée. Et tout est encore possible car il est également précisé que le départ de Christian Horner ne fermerait la porte à aucun scénario. Affaire à suivre donc.