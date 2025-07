F1 - Alpine : Pierre Gasly balance sur ce transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cette saison est compliquée pour Alpine. Et face à la situation, on a déjà eu droit à des changements. En effet, alors que Jack Doohan avait débuté cet exercice en tant que coéquipier de Pierre Gasly, il a été remplacé par Franco Colapinto après seulement 6 Grands Prix. Et voilà que ça pourrait encore bouger chez Alpine. Interrogé sur les rumeurs Valtteri Bottas, Gasly a lâché une réponse très claire.

10ème au classement des constructeurs, Alpine rencontre de grosses difficultés pour performer cette saison en Formule 1. Alors que Pierre Gasly a inscrit 19 points en 2025, c’est beaucoup plus compliqué pour son coéquipier. Remplaçant d’Esteban Ocon, Jack Doohan n’a clairement pas convaincu et c’est ainsi qu’il a été remplacé par Franco Colapinto. Mais avec l’Argentin, ça ne se passe pas beaucoup mieux. De quoi pousser Alpine à étudier la possibilité d’effectuer un nouveau changement ? Cela fait maintenant quelques semaines qu’il est notamment question d’un intérêt pour Valtteri Bottas.

« Beaucoup de bruits de couloirs » Valtteri Bottas chez Alpine ? La question a été posée à Pierre Gasly. Et dans des propos rapportés par L’Equipe, le pilote français n’est pas vraiment intéressé par ce sujet : « Je pense que ce sont beaucoup de bruits de couloirs ». Mais le Finlandais pourrait-il donner un coup de main précieux à Alpine ? « La voiture, je montre chaque week-end ce qu'on peut faire avec, je fais du très bon travail le samedi et je la place à des positions où, sur le papier, on est tous d'accord pour dire qu'elle ne devrait pas vraiment être », a poursuivi Pierre Gasly.