F1 - Transfert de Verstappen : Le coup de génie de Red Bull !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mercredi dernier, Red Bull a confirmé la bombe qui agitait le paddock ; Christian Horner a été démis de ses fonctions après vingt ans de bons et loyaux services. Un véritable choc au sein de l’écurie autrichienne même si pour Gerhard Berger, cette décision radicale va permettre à l’écurie de conserver Max Verstappen.

« Je pense que, tout comme les fans de course, je ne savais pas ce que Red Bull faisait, alors oui, cela a été un choc et une surprise. J’étais avec Red Bull et j’ai parlé à Christian le week-end dernier et il n’y a eu aucune déduction, aucun problème ou quoi que ce soit. C’est un peu un choc et un peu une horreur. » Il y a quelques jours, Nigel Mansell, champion du monde 1992, se disait choqué de la décision prise par Red Bull de virer Christian Horner. Présent au sein de l’écurie depuis 2005, le départ du Britannique pourrait avoir un impact sérieux sur l’avenir de Max Verstappen.