F1 - Verstappen : La terrible rupture

Clap de fin après 20 ans d'histoire. Chez Red Bull, Christian Horner a tout connu et notamment deux suprématies de quatre ans chacune avec Sebastian Vettel et Max Verstappen. Licencié par la firme autrichienne la semaine dernière, Horner a reçu le soutien de son remplaçant Laurent Mekies qui s'est longuement attardé sur cette transition pour Eurosport.

Ces derniers jours, une bombe a explosé dans le paysage de la Formule 1. Alors qu'il était directeur de l'équipe autrichienne depuis 20 ans, Christian Horner a été viré la semaine dernière par Red Bull où il marchait sur l'eau avec Max Verstappen en pilote phare ces dernières années. Un coup de tonnerre qui en a étonné plus d'un. A commencer par Jake Dennis, jeune pilote Red Bull en Formule 1 qui lâchait le message suivant ces dernières heures. « Un ami m’a envoyé un message sur WhatsApp pour me dire que Horner avait été viré. J’ai pensé que c’était une blague. Je suis allé voir en ligne, et c’était partout. Oui, j’ai été complètement surpris »

«Encore un peu irréel d'être ici et de ne pas le voir» Laurent Mekies a pris la succession de Christian Horner en tant que Team Principal de Red Bull. Pour Eurosport, l'ingénieur français de 48 ans n'en revenait pas il y a quelques jours au micro du média. « Mes premières pensées vont à Christian (ndlr Horner). C'est encore un peu irréel d'être ici et de ne pas le voir. Il serait impossible de sous-estimer l'ampleur de la réussite de cette équipe en 20 ans de leadership de Christian. Je l'ai rencontré il y a 20 ans, alors qu'il était le plus jeune directeur d'équipe en F1. C'est incroyable de voir le niveau où il a élevé l'équipe aujourd'hui, et pendant cette aventure, tous ces titres et ces victoires gagnés. Christian est aussi le gars qui, avec Helmut (ndlr Marko) et Oliver (ndlr Mintzlaff), m'a amené dans la famille Red Bull il y a deux ans. Et toutes nos premières pensées vont vraiment à lui aujourd'hui ».