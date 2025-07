F1 : Après Brad Pitt, une autre star d'Hollywood débarque !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La Formule 1 voit sa cote de popularité grandir année après année. Grâce à Drive To Survive, documentaire de Netflix livrant une immersion totale au cours des saisons, la discipline reine de la course automobile s'est ouvert au grand public et a accepté d'en faire de même avec ses portes pour Hollywood avec le film : F1 mettant en scène Brad Pitt. Keanu Reeves s'invite lui aussi à la fête.

Le 25 juin dernier, le tant attendu blockbuster F1 sortait dans les salles de cinéma françaises. Ce long-métrage immersif et aux prises de vues réelles signé Joseph Kosinski a trouvé son public grâce à ses séquences spectaculaires ainsi qu'en raison des présences de Brad Pitt, Javier Bardem et Damson Idris au casting. Ce film tourné pendant les saisons 2023 et 2024 permet donc de voir les figures de proue de la discipline reine de la course automobile à l'écran telles que Lewis Hamilton, Charles Leclerc et bien d'autres.

Keanu Reeves en Formule 1 avec Cadillac Figure incontournable d'Hollywood depuis des décennies, Brad Pitt n'est pas l'unique star du cinéma à s'être épris du monde de la Formule 1. Il semble que ce soit également le cas de Keanu Reeves. Disposant d'une société de production appelée KR + SH, l'interprète de Neo dans Matrix et de John Wick dans les films éponymes était déjà à l'origine de « Brawn : The Impossible Formula 1 Story ». Avec l'arrivée de Cadillac dans la grille en 2026, Keanu Reeves sera la voix d'un nouveau documentaire évoquant cette révolution : une onzième écurie en Formule 1.