F1 - Verstappen : «Une horreur» annoncée chez Red Bull !

Ce mercredi, Red Bull a officialisé le départ de Christian Horner, le Team Principal de l’écurie autrichienne, qui officiait chez RB depuis 2005 ! Un véritable choc autour de Max Verstappen, et qui a créé un remue-ménage dans le paddock. Champion du monde 1992, Nigel Mansell a été choqué de cette décision.

« C’est un peu un choc et un peu une horreur »

« Je pense que, tout comme les fans de course, je ne savais pas ce que Red Bull faisait, alors oui, cela a été un choc et une surprise. J’étais avec Red Bull et j’ai parlé à Christian le week-end dernier et il n’y a eu aucune déduction, aucun problème ou quoi que ce soit. C’est un peu un choc et un peu une horreur. Personne ne connaît vraiment les faits et il ne serait pas professionnel de ma part d’essayer d’émettre une opinion, mais tout ce que je peux dire, c’est que le magnifique travail que Christian Horner a accompli pendant 20 ans témoigne de ses compétences et de son dévouement à ce sport. Il ne faut pas l’oublier », a confié le champion du monde 1992 dans des propos relayés par Next-Gen Auto.