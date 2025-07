F1 - Verstappen : Le transfert annoncé par le clan Schumacher !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En difficulté chez Red Bull depuis le début de la saison, Max Verstappen a vu Christian Horner, figure emblématique de son écurie, se faire virer. Le pilote néerlandais est déjà dans la tourmente concernant son avenir et les rumeurs l'envoient déjà vers Mercedes. Pour Ralf Schumacher, Verstappen se rapproche de plus en plus d'un départ en direction de l'écurie dirigée par Toto Wolff.

Au cœur des tensions en ce moment depuis l'éviction de Christian Horner de chez Red Bull, Max Verstappen a connu un Grand Prix de Grande-Bretagne difficile. Alors qu'il tentait de tenir tête à McLaren, il a été tenu en échec une nouvelle fois et il est parti à la faute, finissant finalement à la 5ème place. L'écart avec McLaren étant trop important, il pourrait décider de quitter Red Bull. Le Néerlandais est déjà pisté par Mercedes depuis un moment.

Verstappen prêt à partir vers Mercedes ? Alors que Toto Wolff semble intéressé par la perspective de voir débarquer Max Verstappen dans son écurie Mercedes, le Néerlandais se rapproche de plus en plus de la sortie. « Je pense que Silverstone a montré à Max que Red Bull ne pourra pas renverser la vapeur malgré tous ses efforts. En fin de compte, il s’agit de sa carrière, pas de sa loyauté. Si Mercedes lui montre qu’elle fait tout ce qu’elle peut pour l’avoir, il changera » a déclaré récemment Ralf Schumacher d'après des propos rapportés par Nextgen-Auto.