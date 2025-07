F1 - Transfert de Verstappen : McLaren fait une annonce !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours au cœur de toutes les discussions dans le paddock, le transfert de Max Verstappen fait également parler du côté de Mercedes. En effet, Oscar Piastri a été interrogé sur ce feuilleton. Mais l'actuel leader du championnat du monde ne pense pas que cette situation affectera le pilote Red Bull qu'il voit toujours comme une menace en piste.

Il s'agit bien évidemment du sujet numéro 1 en Formule 1 depuis quelques mois. L'avenir de Max Verstappen est en effet au cœur de tous les débat puisque son nom revient avec insistance du côté de Mercedes. Une situation qui a d'ailleurs conduit au départ de Christian Horner qui était à la tête de Red Bull depuis plus de 20 ans. Un sacré coup de tonnerre qui ne devrait toutefois pas perturbé le quadruple champion du monde. C'est en tout cas ce que pense l'actuel leader du championnat du monde de F1, Oscar Piastri.

Piastri évoque le cas Verstappen « L’année prochaine n’est pas vraiment une préoccupation. C’est évidemment quelque chose qu’il doit gérer, et je ne pense pas que cela le distraira nécessairement. Au championnat, je ne me préoccupe pas vraiment de ce que fait Max ou du nombre de points qu’il a derrière lui. Je pense qu’il sera une menace tous les week-ends, ou presque. Et je pense que c’est la raison pour laquelle on ne peut pas l’exclure. Nous ne savons pas si la voiture a le rythme ou non, mais en fin de compte, j’aborde chaque week-end en essayant de faire du mieux que je peux. Je ne me préoccupe pas de savoir où il se situe au championnat. Il est évidemment un peu plus loin maintenant. C’est un retard considérable à récupérer, et je ne suis pas inquiet », lâche le pilote McLaren dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.