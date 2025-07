F1 - Verstappen : Sa victime chez Mercedes déjà identifiée ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui, les deux baquets chez Mercedes sont occupés par George Russell et Kimi Antonelli. Toutefois, pour accueillir Max Verstappen la saison prochaine, il va bien falloir faire de la place. Qui pourrait alors être la victime de l’arrivée du pilote néerlandais ? Un an après avoir remplacé Lewis Hamilton, Antonelli pourrait déjà aller voir ailleurs…

Annoncé chez Mercedes pour remplacer Lewis Hamilton, Max Verstappen était finalement resté chez Red Bull quand Toto Wolff avait choisi de faire confiance à Kimi Antonelli. Mais entre les Flèches d’argent et le Néerlandais, cela pourrait n’être que partie remise. En effet, depuis quelques jours maintenant, le monde de la Formule 1 est secoué par les rumeurs autour d’un possible accord entre Mercedes et Verstappen à partir de la saison 2026. Mais forcément, pour rendre possible l’arrivée du pilote Red Bull, il faudra lui faire une place.

Antonelli prêté chez Alpine ? Entre George Russell et Kimi Antonelli, il pourrait donc prochainement n’en rester plus qu’un chez Mercedes afin que Max Verstappen débarque. Comme l’explique La Gazzetta dello Sport, alors ce feuilleton devrait être tranché d’ici le mois d’août, Toto Wolff n’aurait pas encore pris de décision définitive sur qui sacrifier entre l’Anglais et l’Italien. Il n’empêche qu’il existerait déjà une solution pour faire partir Antonelli, qui pourrait alors être prêté chez Alpine.