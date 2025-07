F1 : Signature chez Red Bull, la grosse annonce de Gasly !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

S'il y a bien un pilote qui est en mesure de comprendre les difficultés rencontrées par Liam Lawson et Yuki Tsunoda, c'est Pierre Gasly. Le pilote français n'avait pu bénéficier que de 12 courses au volant de la seconde Red Bull aux côtés de Max Verstappen. Désormais chez Alpine, Pierre Gasly a d'ailleurs assuré qu'il n'envisageait pas de revenir chez Red Bull, même en cas de départ du quadruple champion du monde.

Issu de la filière Red Bull , Pierre Gasly a fait ses grands débuts en F1 chez Toro Rosso où il s'était particulièrement distingué au point d'être promu aux côtés de Max Verstappen en 2019 chez Red Bull . Une aventure qui n'aura duré que 12 courses et laissé des regrets au pilote français qui est désormais chez Alpine . Pierre Gasly est donc bien placé pour commenter la situation actuelle au sein de l'écurie autrichienne, et notamment l'avenir de Max Verstappen .

Gasly ferme la porte à un retour chez Red Bull

« Surpris ? Pas vraiment. Max est sans doute le meilleur pilote de la grille. Tout pilote veut la meilleure voiture disponible et ce n’est pas ce qu’il a en ce moment. Je pense qu’il est normal qu’il étudie ses options et qu’il regarde ce qui est possible. En fin de compte, c’est un quadruple champion du monde. C’est à lui de faire ce qu’il veut. Je pense que nous le saurons très bientôt », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant d'affirmer qu'il n'a absolument aucune intention de remplacer Max Verstappen chez Red Bull : « Je cours pour Alpine et je veux gagner avec Alpine ».