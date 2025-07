F1 - Transfert de Verstappen : La terrible erreur de Mercedes !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis quelques semaines, c’est l’effervescence autour de l’avenir de Max Verstappen. Selon plusieurs sources, le quadruple champion du monde aurait accepté de rejoindre Mercedes en 2026. De son côté, l’écurie allemande prévoirait de se séparer de George Russell, afin de le remplacer par le Néerlandais. Un tel mouvement serait une grosse erreur selon Jenson Button.

De plus, le média révélait que l’écurie allemande prévoyait d’associer Max Verstappen à Kimi Antonelli , plutôt que George Russell . Pour le champion du monde 2009 Jenson Button , se séparer du Britannique serait une erreur du côté de Mercedes . « C’est difficile pour George, parce qu’il est au sommet de son art. Je pense qu’il a été très actif au cours des dernières années. Il a été très compétitif. Quand on voit ce qu’il a fait contre Lewis [Hamilton] ces dernières années, on se dit qu’il a l’étoffe d’un champion du monde. Alors, le remplacer par Max, cela semble être une décision étrange », a confié ce dernier, dans des propos rapportés par Next-Gen Auto.

« Vous avez besoin de deux pilotes très compétitifs »

« Je sais qu’ils ont le jeune Kimi Antonelli, qui a 18 ans, et qui pourrait être une future star. Mais nous ne le savons pas encore. Alors que George est là, il est bon, et vous avez besoin de deux pilotes très compétitifs dans cette nouvelle ère du sport. L’année prochaine, il y aura évidemment beaucoup de changements de réglementation, de voitures et de moteurs. Alors, pour moi, George et Max seraient une meilleure équipe. J’adorerais le voir ! », conclut Button.