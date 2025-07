F1 - Transfert de Verstappen : C'est réglé, Red Bull a vendu la mèche !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs semaines, l'avenir de Max Verstappen fait grandement parler. Le pilote néerlandais souhaiterait partir afin de s'engager avec Mercedes dès la saison prochaine. Toutefois, avant son licenciement, Christian Horner a confié à un journaliste anglais que c'est surtout en 2027 que cela devrait bouger.

Le transfert de Max Verstappen est largement commenté ces dernières semaines. Frustré des performances de Red Bull, le pilote néerlandais est régulièrement annoncé du côté de Mercedes et d'Aston Martin. Cela n'a évidemment rien d'anodin puisque ce sont les deux écuries à suivre en 2026, saison qui va connaître une révolution technique. Comme en 2014, des rumeurs suggèrent ainsi que Mercedes est très avance sur la concurrence en ce qui concerne la confection de son nouveau moteur, une spécialité maison. Et en ce qui concerne Aston Martin, c'est l'arrivée d'Adrian Newey qui laisse penser que le design de la future monoplace sera très efficace. Cependant, dans les deux cas, il est impossible d'avoir des certitudes et d'être en mesure de deviner la hiérarchie de 2026. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Max Verstappen pourrait attendre 2027 pour quitter Red Bull. Le quadruple champion du monde aurait alors une vision beaucoup plus claire sur la nouvelle hiérarchie, lui permettant ainsi de choisir la meilleure écurie possible. Une théorie développée par le journaliste de Sky Sports Ted Kravitz qui s'appuie notamment sur certaines confidences de Christian Horner.

La confidence troublante de Christian Horner « Je trouve que 2027 est vraiment intéressant, n'est-ce pas ? La meilleure hypothèse — et nous devons le souligner — est qu'en faisant cela, en se débarrassant de Christian, Oliver Mintzlaff et Red Bull se sont assurés les services de Max Verstappen pour 2026, pour l'année prochaine. C'est la meilleure hypothèse », affirme-t-il dans le dernier épisode du The F1 Show podcast, avant de révéler ce qui lui a confié Christian Horner quelques jours avant son licenciement : « Je me souviens maintenant d'une chose que Christian m'a dite vendredi après la conférence de presse des patrons d'écurie, lorsque je lui ai demandé si les gens – et je parlais du camp Verstappen – étaient parfois coupables de s'inquiéter pour quelque chose en Formule 1 dont ils ne savent pas si cela va vraiment se produire. Et s'ils devaient simplement attendre de voir ce qui se passe avant de prendre une décision ? Il a immédiatement adhéré à cette idée. Il m'a répondu : "Oui, oui, tout à fait. Les gens doivent comprendre qu'il n'y a aucune garantie que Mercedes sera la meilleure équipe l'année prochaine. Nous ne le savons pas. Nous ne savons pas si nous allons avoir des problèmes avec notre moteur. Rien ne permet de dire quelle voiture sera la meilleure en 2026." Et puis il a dit : "Donc, je pense que ce que les gens doivent faire, c'est voir ce qui se passera l'année prochaine, et ensuite ils pourront décider pour 2027". Et là je me suis dit, attends, Max n'a-t-il pas un contrat jusqu'à la fin de 2028 ? »