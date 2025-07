F1 - Ferrari : Gros problème avec Leclerc ?

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Clairement, la saison 2025 de Ferrari est pour le moment une véritable déception. La Scuderia, qui a pourtant pu compter sur l’arrivée de Lewis Hamilton en ses rangs, n’a pas remporté la moindre course cette année, et ce malgré quelques belles performances de Charles Leclerc. Pour Frédéric Vasseur, le Monégasque, bien que talentueux, possède un défaut dans son caractère.

Que la saison 2025 semble compliquée pour Ferrari . La Scuderia ne parvient clairement pas à rivaliser avec les McLaren alors que Lewis Hamilton et Charles Leclerc vivent un véritable calvaire. Très lucide envers ses prestations, le Monégasque, auteur tout de même de quatre podiums en 2025, concède volontiers avoir perdu de sa superbe en qualifications, son domaine de prédilection pourtant.

« Il y en a beaucoup où j’aimerais revenir en arrière »

« Depuis le début de la saison, je suis très performant en course, et si je repense aux Grands Prix, il n’y en a pas beaucoup où je voudrais revenir en arrière pour changer quelque chose que j’ai fait dans la voiture. Malheureusement, quand je repense aux qualifications – qui étaient ma spécialité – il y en a beaucoup où j’aimerais revenir en arrière et changer des choses, car chaque fois que j’arrive en Q3, ça ne fonctionne pas pour une raison ou une autre », clamait ainsi Charles Leclerc il y a plusieurs semaines.