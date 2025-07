Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Que va décider Max Verstappen pour son avenir ? Les rumeurs sont nombreuses concernant le champion du monde en titre, que l’on annonce du côté de Mercedes. Helmut Marko, conseiller sportif de Red Bull Racing, imagine quant à lui le Néerlandais rester, lui qui est sous contrat jusqu’en 2028.

Günther Steiner voit Verstappen rester en 2026

Ancien patron de Haas, Günther Steiner a lui aussi donné son pronostic concernant l’avenir de Max Verstappen : « Je ne connais pas les tenants et les aboutissants, mais il peut y avoir beaucoup de raisons pour que les choses se passent ainsi. Mais je pense que la chose la plus importante est que Max se dit "en 2026, je reste chez Red Bull, je vois où tout le monde en est en termes de performances, et ensuite je ferai peut-être un changement pour 2027". Parce que je pense qu’il peut le faire aussi, comme chaque année avec la performance de la voiture, mais évidemment Mercedes a besoin d’avoir une place pour lui en 2027. Et évidemment, Toto mise sur Kimi, sur le fait qu’en 2027, il sera bon parce qu’il aura passé deux ans en Formule 1. Et je suppose que l’offre faite à George est un contrat d’un an. Et George dit "non, je veux trois ans" »