F1 - Départ XXL chez Red Bull : Max Verstappen prévenu !

On a appris il y a quelques jours le départ du directeur emblématique de Red Bull, Christian Horner, remplacé par Laurent Mekies. Un changement dont a été informé Max Verstappen avant l’annonce officielle comme l’a révélé Helmut Marko. Les rumeurs se font toujours nombreuses concernant l’avenir du Néerlandais.

Le départ de Christian Horner pour conserver Max Verstappen ?

La question est désormais de savoir si le départ de Christian Horner permettra à Red Bull de conserver Max Verstappen. Günther Steiner, ancien patron de Haas, estime que l’écurie est prête à tout pour parvenir à ses fins : « Il se pourrait que Max ait fait du départ de Horner l’une de ses volontés. C’est étrange pour un pilote de dire : "Il faut que quelqu’un parte pour que je reste". Ce n’est jamais dit aussi clairement, car cela met l’autre vraiment en colère, et en tant que meilleur pilote de F1 au monde, vous ne devriez pas avoir à faire ce genre de choses, agir ainsi sur le management. Mais, d’un autre côté, il se pourrait que Red Bull ait vu les choses ainsi et ait pris la décision de faire le nécessaire pour conserver son quadruple champion du monde. Mais peut-être qu’ils [Red Bull] ont tiré des conclusions hâtives et ont dit que si nous voulions garder Max, il fallait changer quelque chose et nous avons laissé partir Christian. Parce que, évidemment, Jos et Christian n’étaient pas d’accord sur beaucoup de choses. C’était de notoriété publique et cela s’est même déroulé publiquement. Ce n’est donc bon ni pour l’équipe ni pour le pilote. Max s’est toujours tenu à l’écart de ça, très intelligemment. Alors peut-être que la haute direction de Red Bull a dit que si nous voulions que Max soit content, pour le garder, nous devions faire quelque chose. Et évidemment, nous voulons le meilleur pilote du monde. Et cela a un prix ».