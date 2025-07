F1 : Verstappen menacé, c’est surprenant !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Quadruple champion du monde, Max Verstappen a toujours rayonné chez Red Bull. Le Néerlandais a d’ailleurs connu de nombreux coéquipiers au cours de sa carrière, sans qu’aucun ne fasse l’unanimité sur le long terme. Pourtant à armes égales, Carlos Sainz a quant à lui affirmé qu’il pouvait rivaliser avec « Super Max ».

« Je pense que tout le monde a vraiment du mal à être le coéquipier de Verstappen. Je peux seulement dire que lorsque j’étais coéquipier de Max, je n’ai pas eu cette période difficile. J’ai évidemment été incroyablement surpris par sa rapidité et par son incroyable talent de pilote. Il deviendra probablement l’un des meilleurs pilotes de l’histoire, s’il ne l’est pas déjà », a d’abord lâché le pilote espagnol dans des propos relayés par Next-Gen Auto. Carlos Sainz va plus loin, affirmant même qu’il pourrait faire jeu égal avec Verstappen au sein de l’écurie italienne.

« Je sais que je peux encaisser n’importe quel pilote à mes côtés »

« Mais cette première année ensemble depuis m’a donné la confiance nécessaire pour savoir que je peux affronter n’importe qui. J’ai été coéquipier avec Charles Leclerc, Lando Norris et Nico Hülkenberg. J’ai été, je crois, le coéquipier de gars très rapides, probablement les meilleurs du sport, et maintenant Alex Albon est à mes côtés et il est incroyablement rapide lui aussi. Oui. Je sais que je peux encaisser n’importe quel pilote à mes côtés, je le sais parce que j’ai déjà réussi par le passé », conclut Sainz.