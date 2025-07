F1 - Verstappen : Une malédiction dévoilée au grand jour ?

Max Verstappen est un grand champion, mais il n’a jamais vraiment fait l’unanimité auprès de ses collègues. Souvent considéré comme un véritable tyran, le Néerlandais domine la scène mondiale depuis des années, mais certains de ses anciens coéquipiers ne semblent pas vraiment impressionnés.

Quand on parle de Formule 1, il y a souvent un nom qui revient sans cesse depuis quelques années. A l’image d’un Lewis Hamilton ou d’un Michael Schumacher avant lui, Max Verstappen domine sans partage le monde la Formule 1. Depuis 2021, il n’y a plus de places pour les autres et le Néerlandais dégoute tous ses concurrents, avec quatre titres consécutifs depuis 2021.