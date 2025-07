F1 : Un Français avec Verstappen, il jubile !

Peu après avoir licencié Christian Horner, Red Bull a rapidement pris la décision de confier les clés du camion au Français Laurent Mekies. Fort d’une grande expérience en Formule 1, l’ancien directeur de Racing Bulls va donc évoluer avec Max Verstappen et Yuki Tsunoda. Avant ses débuts lors du Grand Prix de Belgique, ce dernier s’est dit très heureux de ce nouveau chapitre.

« Je suis incroyablement privilégié »

« Je suis un passionné de voitures, puis de sport automobile. J’ai eu une chance incroyable de n’avoir fait que du sport automobile dans ma vie. C’est comme avoir un hobby agréable et être payé pour le pratiquer. Après 25 ans, quand on se rend sur le circuit et qu’on franchit enfin le muret des stands, on se sent toujours privilégié. On a toujours l’impression d’être comme un petit supporter, et d’avoir le meilleur ticket en main, car on va s’asseoir sur le muret des stands et regarder la course de là. C’est ce que je ressens 25 ans après mes débuts, malgré le nombre de courses. Nous avons le plus beau métier du monde, je suis incroyablement privilégié », a confié Mekies, relayé par Next-Gen Auto.