F1 - Transfert de Verstappen : Tout est relancé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces dernières heures, Max Verstappen a officialisé le fait qu'il restait chez Red Bull en 2026. De quoi mettre fin aux rumeurs concernant son avenir... au moins pour la saison prochaine. En effet, Martin Brundle, qui n'est pas du tout surpris par la décision du quadruple champion du monde, estime en revanche que pour 2027, tout reste ouvert.

C'est désormais officiel, Max Verstappen a confirmé qu'il serait toujours au volant d'une Red Bull la saison prochaine. Une annonce qui met donc fin aux spéculations concernant le futur du pilote néerlandais dont le nom avait circulé avec insistance du côté de Mercedes. Un dénouement qui ne surprend toutefois pas réellement Martin Brundle.

Brundle relance l'avenir de Verstappen « Red Bull n'aurait jamais joué la carte Christian Horner sans s'assurer que Max resterait. C'était donc clair comme de l'eau de roche. Max a choisi, à plusieurs reprises, de ne rien confirmer quant à sa destination », a lancé l'ancien pilote au micro de Sky Sports avant de revenir sur les rumeurs de négociations entre Max Verstappen et Toto Wolff après que leur yacht ont été aperçus côte-à-côte en Sardaigne : « Bien sûr, toutes ces absurdités sur les yachts et les vacances... Ils vivent tous à Monaco. Il leur suffit de traverser la rue s'ils veulent discuter d'un contrat, alors tout cela a été monté de toutes pièces sur Internet et dans les articles à sensation. »