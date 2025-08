F1 : Catastrophe évitée pour Verstappen, l’annonce surréaliste !

Ce vendredi, Max Verstappen a vécu deux première séances d’essais libres très compliquées en Hongrie. En manque cruel de rythme, le quadruple champion du monde n’est pas passé loin de la catastrophe. Ce dernier aurait pu être sanctionné pour avoir jeté… une serviette depuis son cockpit. Finalement, les commissaires de course en ont jugé autrement.

Verstappen sanctionné à cause d’une serviette ?

« Le pilote a expliqué que, dans le garage, la serviette lui était glissée des genoux sur le côté du siège et que l’équipe n’avait pas remarqué qu’elle était restée dans le cockpit. Lorsque le pilote s’en est rendu compte, il s’est déplacé vers l’extrême droite de la piste et a tenté de la jeter le plus loin possible de la voiture et de la piste. Les commissaires ont déterminé que la serviette aurait pu se coincer dans l’espace pour les pieds et gêner la capacité du pilote à contrôler pleinement la voiture, et que celle-ci avait donc été autorisée à prendre le départ dans des conditions dangereuses », peut-on lire dans le communiqué publié par l’instance.